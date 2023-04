Afonso Moreira: do banco do Sporting ao golo pela equipa B em poucas horas

Marco no empate a um golo frente ao V. Setúbal.

Afonso Moreira esteve no banco da equipa principal do Sporting diante do Santa Clara e, algumas horas depois, deu o contributo à equipa B, marcando no Bonfim, no 1-1, diante do V. Setúbal. O extremo marcou aos 48 minutos. Os sadinos empatariam por Pedro Pinto, aos 90"+3".

A formação secundaria dos leões está a ser reforçada com varios atletas da equipa A. Fatawu foi titular depois dos dois golos que valeram a qualificação do Gana para a fase final da CAN sub-23. Dário Essugo e Mateus Fernandes também estiveram no onze leonino, eles que são habituais presenças na equipa principal.

Gonçalo Esteves, Flávio Nazinho e Rodrigo Ribeiro, agora longe dos planos de Rúben Amorim nos AA, foram também titulares.