Afastado por Amorim, Slimani quer poupar encargos ao Sporting e procura novo clube

Avançado afastado da equipa principal por Amorim quer ter competição e não equaciona ficar sem jogar um ano. Selecionador argelino admite preocupação com o atleta e dispensou-o dos trabalhos para que possa proceder à avaliação do mercado e resolver o litígio com os leões, com os quais tem contrato até 2023.

Slimani está em litígio com o Sporting, pois foi afastado do plantel principal por Rúben Amorim, no entanto, apesar do desconforto e de se sentir injustiçado, ao que O JOGO apurou, pretende arranjar clube neste defeso.

Ao invés de forçar um ano de encargos avultados ao Sporting, que tem de lhe pagar 1,2 milhões de euros livres de imposto até junho de 2023, valor que se encontra no topo da folha de vencimentos do clube, o dianteiro está sedento de competição e acredita que tem ainda vários anos de futebol pela frente, pelo que não quer ficar parado 12 meses.