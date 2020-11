Afastado no Rio Ave e na agenda do Sporting: o ponto da situação

Boas relações com o Rio Ave determinantes no processo que pode levar Matheus Reis para Alvalade.

O Sporting já está a negociar Matheus Reis, lateral-esquerdo do Rio Ave e um dos jogadores identificados por Rúben Amorim como prioritário no mercado interno, tendo em vista o reforço do plantel ainda esta temporada.

Com a equipa principal embalada na liderança, a SAD promete investir no mercado de inverno, dando ao técnico, para além de um ponta de lança, uma ou duas peças para a linha defensiva, onde o brasileiro, de 25 anos, ganha pontos pela polivalência, dado que pode jogar ou a ala ou mais atrás, numa linha de três centrais.

E é um contexto favorável aquele que os verdes e brancos enfrentam: para além das boas relações com o emblema vilacondense, nas pessoas do presidente António Silva Campos e do diretor desportivo André Vilas Boas, a sociedade leonina sabe que em janeiro o futebolista poderá comprometer-se com qualquer clube sem necessidade de ressarcir o emblema dos Arcos (termina contrato em junho), fator que pode jogar a favor de uma antecipação do negócio.

Afastado dos trabalhos da equipa principal por se ter negado, nos últimos dias do defeso, a defrontar o V. Guimarães - pressionava, assim, a saída - Matheus Reis treina-se com os bês do Rio Ave, situação que dificilmente se alterará nas próximas semanas. Aqui, o facto de ter um ativo mal parado, também suscita aos de Vila do Conde a necessidade de encontrar uma solução, mas neste caso abaixo dos três milhões de euros que pedia pelo futebolista num passado não muito longínquo. O Olympiacos, da Grécia, queria o lateral, mas virou-se para outro alvo.