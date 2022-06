Adrien Silva e o aniversário da Academia: "Há 20 anos, era um jovem cheio de sonhos"

Médio recordou passagem pela formação dos leões e deu os parabéns ao clube pelo 20º aniversário de um local que ajudou a formar vários jogadores para o Sporting e para a Seleção

Adrien Silva, atual jogador do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, não deixou passar ao lado o 20º aniversário da Academia de Alcochete. Com uma mensagem nas redes sociais, o médio deu os parabéns ao clube pela data.

"Há 20 anos, era um jovem cheio de sonhos a entrar pela porta da Academia do Sporting. Fui um dos primeiros a mudar-me para lá e a passar por todos os escalões de formação desta casa. Movia-me o sonho de ser jogador da equipa principal do Sporting e concretizei-o. Tornei-me capitão deste clube, mas nunca me esquecerei de todas as etapas por que passei até lá chegar. Foi na Academia que me formei como jogador mas, sobretudo, como pessoa. Tinha 13 anos quando tudo começou e estou muito grato ao clube e a todos os profissionais com quem trabalhei por me incutirem os valores do esforço, da dedicação e da devoção como forma de alcançar a glória. Parabéns a toda a família sportinguista. Venham mais 20 anos de sucesso!", escreveu o internacional português, nas suas redes sociais.

Tendo sido formado no Sporting, Adrien Silva passou várias épocas da sua carreira em Alvalade, somando 241 jogos e 39 golos com a camisola verde e branca.