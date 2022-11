Admite final de carreira e diz: "Gostava de ter vivenciado esta fase do Sporting"

Daniel Carriço está sem clube aos 34 anos e reconhece que não deve regressar aos relvados.

Depois de ter representado o Almería, de Espanha, na última época, Daniel Carriço está sem clube e admite colocar um ponto final na carreira.

"Depois de ter saído do Almería, o meu objetivo passava por regressar a Portugal. Precisava desta pausa para saber o próximo passo que vou dar. Não estando a jogar com 34 anos, o mais provável é fechar a carreira. O anúncio não é oficial, mas está próximo", afirmou o experiente central.

Formado no Sporting, o jogador recordou a passagem pela equipa principal dos leões, ainda muito jovem, e fez uma comparação com o momento atual do clube de Alvalade. "Fez com que eu crescesse. Não foi fácil para um jovem jogador, anda para mais central, uma posição delicada. Gostava de ter vivenciado esta fase do Sporting, com uma estrutura mais forte e um treinador muito bom. Sporting tem tudo para que as coisas corram bem. É isso que desejo, que continue neste caminho", disse à SportTV, à margem do Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo no Porto.

Além de Sporting e Almería, Carriço passou por Olhanense, AEL Limassol (Chipre), Reading (Inglaterra), Sevilha (Espanha) e Wuhan (China). Ganhou uma Taça de Portugal, uma Supertaça e ao serviço do Sevilha saboreou quatro conquistas da Liga Europa.