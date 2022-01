Adiado o anúncio da candidatura de Ricardo Oliveira à presidência do Sporting

Ricardo Oliveira ia anunciar a candidatura à presidência do Sporting esta terça-feira, mas está infetado e adiou o evento.

Ricardo Oliveira tinha marcado para as 17h00 desta terça-feira o anúncio da candidatura à presidência do Sporting, mas teve de adiar o evento por estar infetado com covid-19.

O acionista da SAD leonina é o terceiro candidato conhecido à presidência do emblema verde e branco. Frederico Varandas, atual líder do clube, e Nuno Sousa são os outros.

As eleições, recorde-se, estão marcadas para 5 de março.