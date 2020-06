Adeus de Mathieu é manchete em França

Edição digital do diário desportivo francês tem em destaque o anúncio do fim da carreira do defesa do Sporting, formado no Sochaux e passa em revista o percurso do defesa de 36 anos.

"Mathieu, uma carreira em imagens". É este o título da manchete do L'Équipe na edição na internet, esta quinta-feira. O anúncio do final da carreira do defesa francês do Sporting, aos 36 anos, precipitado por uma lesão grave no joelho esquerdo. Como ponto de partida para revisitar o percurso de Mathieu, o diário desportivo francês escolheu uma fotografia de Jérémy Mathieu com o troféu da Liga dos Campeões ganho com a camisola do Barcelona, em 2015.