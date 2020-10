Adeptos voltaram e insultos a Varandas valem multa ao Sporting

O Santa Clara-Sporting, da quinta jornada da I Liga, foi o primeiro jogo dos leões em 2020/21 com adeptos nas bancadas

O Sporting voltou a jogar com adeptos nas bancadas, fruto da deslocação a casa do Santa Clara na quinta jornada da I Liga, e daí resultou o regresso das multas ao clube leonino. Segundo decisão do Conselho de Disciplina da FPF, o Sporting foi multado em 510 euros por comportamento incorreto.

Em causa, o facto de 20 adeptos do clube de Lisboa ter exibido uma tarja com a inscrição "Juve Leo" no jogo que decorreu em Ponta Delgada; e aos 30' ter entoado um cântico visando o clube açoriano - "Santa Clara é merda" - e o presidente Frederico Varandas, no final do jogo que o Sporting venceu por 2-1.

O Sporting foi também punido em 408 euros pelo atraso no início do jogo.