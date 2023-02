"Adeptos pediram penálti para o Chermiti? Eu percebi que estavam a gritar pelo Esgaio"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Braga (5-0), partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin.

Goleada: "Conseguimos controlar melhor o jogo depois de uma final dolorosa. Estivemos sempre mais perto do golo e controlámos os ataques do Braga. Depois da expulsão tudo ficou mais fácil, conseguimos marcar golos e foi uma boa vitória"

Com a saída de Porro, Esgaio dá garantias? "Ele precisa de ritmo e hoje recebeu carinho dos adeptos, o que fez a diferença. Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos e depois o jogo desenrolou-se de uma forma que o ajudou".

Youssef Chermiti: "Ele é um jogador muito forte a segurar a bola. Vai crescer muito e é muito chato. É forte de cabeça e não poderia estar mais satisfeito com ele".

Adeptos queriam que Chermiti batesse o penálti e assobiaram Pote: "Eu percebi que eles estavam a gritar pelo Esgaio. O Pote queria marcar e eles decidiram a bem. Ficou tudo bem, marcou o Pote e ganhámos".

O Sporting estar mais perto do Braga dá-lhe conforto na luta pelo acesso à Champions? "Não, nem podemos pensar nisso, depois há sempre algo que acontece e voltamos onde estávamos. Queremos vencer o próximo jogo e fazer uma segunda volta melhor. Temos mais dois pontos do que na primeira volta e pensamos em Vila do Conde".