Adeptos organizam manifestação de apoio ao Sporting em Alvalade

Manifestação vai decorrer antes do Sporting-Casa Pia, de sábado, junto do setor onde entram os autocarros no estádio.

Um grupo de adeptos do Sporting está a convocar, através das redes sociais, uma manifestação de apoio à equipa para antes do jogo de sábado com o Casa Pia, que vai realizar-se às 20h30.

Sob o lema "Onde vai um, vão todos", utilizado por Rúben Amorim no ano do título, os adeptos agendaram o encontro para as 19h00 para junto do setor onde entram os autocarros no estádio.