Cresce o movimento a pedir o regresso do jogador formado nos leões a Alvalade.

Nani termina contrato com o Melbourne Victory, da Austrália, e, atendendo à presença do filho nas camadas jovens do Sporting, existe, nesta fase, um movimento a pedir o regresso do jogador formado nos leões a Alvalade.

Várias páginas de fãs nas redes sociais destacaram a vontade de poder contar com o camisola 17, de 36 anos, que despontou com Paulo Bento ao leme antes de rumar ao Manchester United.

Nani completou a formação dos leões e foi em Alvalade que se estrou como profissional. Regressou em 2014/15, emprestado pelos red devils, e em 2018/19. Venceu três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.