Adeptos do Sporting pediram Slimani

Adeptos do Sporting

Um grupo de adeptos envergou camisolas com o nome do argelino, exibindo cartazes a pedir o regresso deste.

Slimani, avançado do Lyon, continua a ser falado como possível reforço dos leões e, mesmo depois de Rúben Amorim ter declarado que a equipa só vai ter dois dianteiros, um grupo de adeptos envergou camisolas com o nome do argelino durante a receção doe leões ao Belenenses [triunfo por 2-0], exibindo cartazes a pedir o regresso deste.

Recorde-se que Slimani, após o jogo de preparação com o Sporting, assinalou o desejo de voltar.