Adeptos do Sporting ficaram sem adereços de apoio na Turquia

Juventude Leonina, em publicação nas redes sociais, dá conta do acontecimento

"O Sporting Clube de Portugal foi à Turquia ser eliminado da Liga Europa pelo colosso, com todo o respeito, Istambul Basaksehir.

Quem não faltou com o apoio, foram os nossos ultras, que pagaram as viagens do seu próprio bolso e abdicaram de estar com as suas famílias, única e exclusivamente, para apoiar o nosso grande amor, Sporting Clube de Portugal, no final são mais uma vez, brindados com um espetáculo deprimente.

Como é habitual, os nossos adeptos levaram as suas faixas, bandeiras, etc, com símbolos da claque e do Sporting Clube de Portugal. Para nosso espanto, somos surpreendidos, durante o jogo, com a polícia na nossa bancada, a retirar todo o material, inclusive de núcleos do Sporting Clube de Portugal, que nada têm a ver com as claques. Quando questionámos quem tinha dado a ordem, obtivemos a resposta...a Direção do Sporting Clube de Portugal deu indicações à UEFA para impedir todo o material do Sporting Clube de Portugal.

Mais uma vez, uma atitude vergonhosa desta Direcção, que só tem como objetivo, acabar com o apoio ao Sporting Clube de Portugal. Mas mesmo perante esta situação, os nossos ultras honraram o Sporting Clube de Portugal e não se calaram no apoio à nossa equipa do primeiro ao último minuto, fazendo-se ouvir bem alto e dignificando o Sporting Clube de Portugal, coisa que esta Direcção não o faz.

Um obrigado a todos os ultras presentes. Estamos no final de Fevereiro e arredados de todas as competições, com uma posição no campeonato nacional, que em nada dignifica a centenária história do Sporting Clube de Portugal.

Mas esta Direcção continua é preocupada e obcecada com as claques, como se elas tivessem responsabilidade na incompetente preparação desta época desportiva.

Perante tudo isto, apelamos mais uma vez, à presença de todos na manifestação pacífica de dia 8 de Março. BASTA!

PELO FUTURO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL SEMPRE!"