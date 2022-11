Vicente Portal, no Thinking Football, valoriza o papel da observação na contratação de jogadores

Vicente Portal, senior scout no Sporting, reconheceu no Thinking Football que é abordado por fãs do clube leonino com recomendações de atletas.

O olheiro chegou aos leões em maio, tendo estado no Southampton anteriormente. "Os adeptos do sporting enviam-me links para eu avaliar jogadores. Mandam-me no LinkedIn. Com o FM [jogo Football Manager] é uma loucura. Mas nós temos de falar com os técnicos. O melhor jogador para o Sporting serei eu e a minha equipa a conseguir saber, porque conheço as rotinas do treinador, porque sabemos o que o jogador vai encontrar e precisar", conta, passando a falar do investimento na área: "Tens de saber o que queres, o departamento tem de ser gerido de dentro para fora. O scout tem de ser apaixonado pelo desporto e ter um equilíbrio de convicções, de modo a ter capacidade para discutir as opiniões."

Acrescenta ainda como é necessário que os clubes tenham pessoas a acompanhar os estrangeiros que chegam jovens a Portugal: "O rendimento está ligado a tudo isso, até aos problemas em casa. Vindo para cá, tudo tem de correr na perfeição, os clubes investem cada vez mais nisso e o Sporting trabalha muito bem esse acompanhamento ao jogador. Para nós, essas pessoas que acompanham os jogadores devem ser os nossos melhores amigos. O jogador pode ser um craque, mas se tiver problemas aqui não adianta nada."