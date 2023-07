Adeptos do Sporting desiludidos: Gyokeres só à porta fechada

Avançado sueco jogou no particular contra o Farense, mas não contra o Genk. Paulinho esteve no onze contra os algarvios, mas a partir da esquerda

Gyokeres não foi chamado à ficha de jogo do embate com o Genk, no Algarve, e foi, sim, utilizado na frente de ataque diante do Farense. O Sporting venceu esse embate por 2-1, mas com o sueco ainda longe da vista dos adeptos, os quais ontem contavam tê-lo em ação no Estádio Algarve.

Sabe O JOGO que Rúben Amorim manteve a ideia tática de 3x4x3 que tem preconizado desde que chegou ao Sporting, guardando os testes do 3x5x2 para um futuro próximo. A frente de ataque foi composta por Geny Catamo à direita, este com sucesso à frente da baliza pois marcou um dos dois golos leoninos, Gyokeres no centro e Paulinho pela esquerda. Os dois dianteiros não jogaram a par, apesar dos movimentos interiores do canhoto.

Adán foi titular na baliza, Chico Lamba jogou como central do lado direito, Neto foi testado a líbero e João Muniz na esquerda. O central sub-19 fez um golo, encostando de forma oportunista após bola parada, marcando pontos para estar no plantel principal. Esgaio, Mateus Fernandes, Essugo e Nuno Santos completaram o onze.

Pelos algarvios, que não divulgaram o onze, marcou Diogo Paulo. Foi a terceira vitória do Sporting em três jogos nesta pré-temporada, depois do Estrela da Amadora (4-1) e do Marítimo (3-0).