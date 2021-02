Adeptos do Sporting decidiram: Palhinha foi o MVP da jornada 20

Votação por interações nas redes sociais premiou o médio, que recebeu este domingo o prémio na Academia

João Palhinha foi considerado o MVP no triunfo do Sporting por 2-0 diante do Portimonense, no sábado. Em votação entre os adeptos dos leões, através de interações nas redes sociais, o médio bateu a concorrência de Feddal e Nuno Santos, autores dos golos diante dos algarvios.

Recorde-se que o médio aguarda, por este dias, a decisão do TAD sobre o quinto amarelo visto diante do Boavista. Por enquanto, a suspensão encontra-se... suspensa, devido ao recurso do jogador junto do TCAS. O Sporting visita o FC Porto no próximo sábado, pelas 20h30.