Adeptos do Sporting criam onda de apoio para Sporar

Fãs "invadiram" redes sociais e, na língua do esloveno, mostraram crença num golo do camisola 9 esta terça-feira no Bessa

"Danes boste dosegli gol" ou, em esloveno, "hoje vais marcar um golo". Foi com esta frase que se desencadeou uma onda de apoio por parte dos adeptos do Sporting a Sporar, ponta de lança que está em branco há cinco jogos, mas em quem os fãs do leão acreditam.

Aproveitando uma fotografia publicada pelo avançado a beijar a Taça da Liga contra o Braga, choveram já milhares de comentários à imagem no Instagram, que se estenderam a outras redes sociais.

O Sporting defronta esta terça-feira o Boavista (21h15), no jogo que fecha a jornada 15 da I Liga.