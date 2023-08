Adeptos do Sporting contra a equipa? "O que vi foi um clube grande"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o Vizela (3-2)

Reação ao triunfo: "Não é que se queira este tipo de emoção. Tínhamos o jogo controlado. Fomos entregando a bola quando a tínhamos de manter. Bragança não conseguiu voltar devido a pancada na cabeça. Sentiu-se. Entrámos apáticos. Tivemos oportunidades para o terceiro. Partimos o jogo. Vizela chegou ao empate e a ansiedade voltou ao estádio. Tomámos conta do jogo, com alma e coração, e acabámos por ser felizes. É um bom sinal. Era uma noite que estava bonita e que virou um problema. Temos de manter a concentração até ao final."

Justificação para o 2-2: "Não há grande justificação. É uma coisa de todos. O jogo estava controlado. Sofremos um golo e não tivemos tempo para assentar. Justificações? Se eu soubesse não teria acontecido. O 2-0 é sempre complicado. Quando se ganha, nem tudo é mau. O negativo pode ser usado no amanhã."

Adeptos contra a equipa? "Foi a estrelinha e demos a volta ao resultado. O que vi foi um clube grande. Uma primeira parte com todos entusiasmados. Depois? Chama-se futebol. Complicou tudo. Chama-se a isto jogar num clube grande. Os adeptos ficam insatisfeitos porque vêm um candidato ao título a sofrer em casa. Os sportinguistas não estão contra a equipa, simplesmente reagem. No fim, cantam todos a música do Paulinho e saem todos contentes."