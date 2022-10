Sporting foi eliminado pelo Varzim na terceira eliminatória da Taça de Portugal

O Varzim, da Liga 3, eliminou o Sporting da Taça de Portugal, em Barcelos, por 1-0, em jogo da terceira eliminatória.

No final do jogo, tanto no estádio como depois no exterior, quando a equipa dirigia-se para o autocarro, os adeptos do Sporting não esconderam a enorme frustração. Ouviram-se assobios e a frase "Joguem à bola".