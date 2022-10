Adeptos do Frankfurt alertados: "Polícia portuguesa, às vezes, age de forma dura"

Adeptos do Frankfurt empolgados com jogo de Alvalade

Clube alemão lançou um alerta antes do decisivo jogo de terça-feira.

O Eintracht Frankfurt terá direito a cerca de 2500 bilhetes para o jogo de terça-feira, mas espera-se uma invasão de alemães a Lisboa e muitos destes sem ingresso. Por isso, a Polícia de Segurança Pública sinalizou ao Sporting que vai estar vigilante.

O Eintracht, ciente disso, alertou os adeptos: "A polícia portuguesa, às vezes, age de forma muito restritiva e intervém de forma rápida e dura em caso de violações da lei. Portanto, é aconselhável comportar-se com calma e respeito". Em comunicado, referiu ainda que a pirotecnia é criminalizada em Portugal, mas, na verdade, ainda não voltou a ser, embora o Governo tenha já preparado um diploma nesse sentido.

Oliver Glasner, técnico do conjunto de Frankfurt, está confiante apesar da derrota de sábado com o Dortmund. "Fizemos uma grande exibição e estou desapontado com o resultado. Temos de tirar o melhor deste jogo. Tenho a certeza que vamos dar tudo na Champions", disse.

Sporting e Frankfurt partem para a última jornada com sete pontos no Grupo D, liderado pelo Tottenham, que tem oito. Um empate basta aos leões para atingirem os oitavos de final.