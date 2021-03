Academia do Sporting, em Alcochete

Notícia avançada pelo JN, que divulga a alteração de penas a dois dos arguidos no processo do ataque à Academia do Sporting.

O Tribunal da Relação de Lisboa alterou as penas a dois arguidos do ataque à Academia do Sporting, avança esta quinta-feira o JN.

Rúben Marques, que agrediu Bas Dost com um cinto na cabeça e que havia sido condenado a uma pena suspensa, passa a ter de cumprir pena de prisão efetiva de quatro anos e 10 meses.

