Adepto 13 milhões vai ganhar viagem a Manchester

No clássico da noite de quarta-feira, a entrada 9505 vai corresponder ao espectador "13 milhões" que o Sporting irá premiar com uma viagem dupla para assistir em Manchester ao jogo com o City

O encontro desta quarta-feira, da Taça de Portugal, entre o Sporting e FC Porto em Alvalade vai permitir que se atinja a marca de 13 milhões de espectadores em jogos do leões. Uma marca que leva o emblema verde e branco a premiar o adepto que atinja esse número. O espectador "13 milhões vai receber um prémio fantástico: uma viagem dupla no avião da equipa para o Manchester City-Sporting", duelo para a Liga dos Campeões, informou o clube.

A entrada no estádio premiada será a 9505, sendo que as portas do José Alvalade abrem às 18h45, duas horas antes do início do jogo. Além deste espectador, os 13 seguintes (das entradas número 9506 à 9518) vão assistir ao jogo do próximo domingo, diante do Arouca, num dos camarotes do Estádio José Alvalade com serviço de refeição incluído.