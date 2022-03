Adán realça: "Depois do primeiro jogo a eliminatória ficou impossível..."

Adán, guarda-redes do Sporting

Declarações do guarda-redes do Sporting após o empate a zero frente ao anfitrião Manchester City, em jogo da segunda mão dos oitavos da Champions, que ditou a eliminação da prova

Reação: "Depois do primeiro jogo a eliminatória ficou impossível... Há que continuar a crescer. Estes jogos são importantes para quem tem pouca experiência e, em geral, para equipa. Podemos estar orgulhosos desta equipa."

Chegar aos oitavos: "É parte do processo, saber de onde vimos. O que fizemos neste ano e meio, dois anos... o Sporting tem que estar habituado a jogar estas competições, estes jogos, e é isso que todos queremos."

Defesas menos complicadas na segunda mão: "A equipa esteve toda melhor defensivamente, eles não chegaram [à área] com tanta clarividência como costumam fazer. Estou contente com a imagem da equipa."

Apoio dos adeptos em Inglaterra: "É incrivel o apoio que demonstram ao longo de todo o ano. É de admirar o apoio deles hoje aqui, por o resultado não acompanhava a ilusão deles. Demonstram que estão connosco."