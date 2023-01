Guarda-redes leonino lançou a meia-final da Taça da Liga contra o Arouca, na terça-feira (19h45).

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, ambiciona vencer o Arouca na terça-feira (19h45), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, de forma a garantir um bilhete para a final da Taça da Liga, prova que já conquistou por duas ocasiões consecutivas desde que chegou a Portugal.

"Para mim todos os troféus são importantes. No final da carreira é importante contar quantos troféus ganhámos e temos em casa. Creio que todos têm a sua importância. O campeonato mostra a regularidade durante todo o ano, mas uma taça é sempre bom para todos. O objetivo é continuar a somar títulos neste projeto que começou com o míster Rúben [Amorim] e também com o nosso presidente", declarou à Liga.

"É importante continuar a ganhar troféus para que os jovens possam participar neste tipo de jogos e criar o hábito de vitória. Creio que estamos no caminho certo. O projeto é assente em troféus e temos de continuar assim", acrescentou.

Apesar de admitir que os leões têm a "responsabilidade" de serem superiores aos arouquenses, o veterano guardião espanhol pediu "respeito por uma equipa que está a fazer um bom campeonato".

O Sporting tem essa responsabilidade de ser um clube grande e ser superior ao Arouca. Mas temos de ter respeito pelo Arouca, tem uma oportunidade única e é importante para eles. Temos de mostrar personalidade, somos o Sporting e queremos vencer o título.

Adán aproveitou também para fazer um balanço da sua passagem por Alvalade, dizendo que "superou todas as expectativas".

"Sempre me falaram muito bem do clube, cidade e do campeonato. No primeiro ano superou tudo. Fomos campeões, ganhando praticamente tudo. Portanto, tínhamos expectativas de lutar pelo título, mas nunca pensei que o primeiro ano fosse tão bom. Sobre a Taça [da Liga], é uma oportunidade para clubes não tão grandes poderem chegar a esta fase e tentarem ganhar um título. É emocionante para eles. Esta ideia de final four torna a prova mais atrativa. Por exemplo, em Espanha não há uma competição assim. Estamos motivados", assegurou o guarda-redes, de 35 anos.

"O Sporting tem sempre de lutar por todos os títulos. Os objetivos são sempre chegar o mais longe possível na luta por troféus. Agora estamos à porta de outra final. Ganhámos duas Taças [da Liga] nestas três temporadas e queremos uma terceira. Fizemos uma boa fase de grupos. Tanto a fase de grupos como o jogo contra o Braga foi o nosso melhor momento da temporada. Tanto no ataque como na defesa. Conseguimos ser consistentes e isso permitiu-nos chegar a uma meia-final", completou Adán.