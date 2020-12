Adán para Casillas após o Famalicão-Sporting: "Há coisas sobre o futebol português que não me contaste"

Guarda-redes do Sporting trocou comentários com o ex-FC Porto nas redes sociais.

Foi num clima de bom humor que Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, trocou comentários com Iker Casillas, antigo guardião do FC Porto, após o empate dos leões em Famalicão (2-2), que motivou muitas queixas do clube verde e branco.

Iker, já retirado dos relvados, não deixou passar a oportunidade para lançar uma alfinetada, em jeito de brincadeira, ao compatriota: "Toc toc! Abre a porta, por favor! O FC Porto está a chegar", escreveu o ex-jogador no Instagram, na caixa de comentários de uma publicação de Adán.

O atleta dos leões não deixou Casillas sem "troco": "Amigo Casillas! Há coisas sobre o futebol português que não me contaste... Seguimos no nosso caminho", escreveu Adán, já este domingo.

Antes, o guarda-redes de 33 anos, tinha lamentado o resultado do Famalicão-Sporting: "Ontem [sábado] saímos com a sensação de ter perdido dois pontos. Vamos ao trabalho! Eu incluído. É hora de pensar no próximo jogo. Vamos Sporting", escreveu Adán.

Face aos resultados de sábado, na nona ronda da I Liga, o FC Porto reduziu a distância para a liderança - que pertence ao Sporting - para quatro pontos. Os dragões receberam e venceram o Tondela por 4-3.