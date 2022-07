Adán: "O Trincão é um rapaz fantástico"

Redação com Lusa

Adán diz que Sporting está a responder bem na pré-época.

O guarda-redes Antonio Adán disse este sábado que o Sporting está a reagir bem à pré-temporada e que os reforços se estão a integrar bem no grupo.

"Estamos no caminho certo para alcançar o que queremos nesta pré-temporada. Penso que este ano os jogos estão a ser mais exigentes do que em anos anteriores, a equipa está a responder bem. Há muita gente jovem, muitos jogadores novos, que estão a chegar e a recolher as ideias, mas em termos físicos, que é o que mais importa agora, a equipa está a responder bem", disse.

Em declarações antes de mais um treino no estágio dos leões em Lagos, o guarda-redes considerou que a integração dos novos jogadores "é sempre boa", deixando elogios ao extremo Trincão, emprestado pelo Barcelona.

"Além disso, o Trincão é um rapaz fantástico, que vem do Barcelona, já jogou fora, por isso sabe como é a integração em equipas novas e conhece Portugal e os jogadores. É fácil para ele e para todos os que vêm de fora", referiu.

Sobre Franco Israel, o novo reforço para a baliza dos leões, Adán diz que "todos os que estão no plantel lutam por um lugar".

"É jovem, como a maioria do plantel. Vai oferecer a experiência que tem de ter crescido num grande clube, com a Juventus. Tem uma técnica muito boa, quanto a trabalho e à colocação na baliza, e creio que isso é muito importante para o que o Sporting vai pedir. Terá a responsabilidade de lutar por títulos e ganhar cada jogo, mas ele já tem essa mentalidade por ter trabalhado num clube como a Juventus", referiu.

Adán admitiu que as expectativas que trazia quando chegou ao Sporting "foram superadas".

"No primeiro ano fomos campeões, no segundo conseguimos o segundo lugar e competimos na Liga dos Campeões. Queria jogar com regularidade. Muito feliz pela renovação. Tenho a ambição de um jogador jovem", disse.