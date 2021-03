Adán, o plantel e a equipa técnica: "São como o meu irmão mais novo"

O guarda-redes Adán é o protagonista de mais um episódio do podcast do Sporting, "ADN de Leão"

Sobre o plantel: "A relação com os meus colegas é muito boa. Temos um grupo fantástico, com uma mescla de veterania e juventude, algo muito bom. Os miúdos dão muita alegria ao balneário. A quem me dirijo quando digo miúdos? 'Joder...' [risos] Esta semana o Quaresma cumpre 19 anos [foi gravado no início de março, pois faz dia 2], o Tiago Tomás também, o Inácio que já joga como um veterano, mas com 19 anos. Comento com o Antunes, com o Coates: até a equipa técnica, que costumam ser os mais velhos, são novos. O Carlos [Fernandes, de 26 anos], o Adélio [Cândido, de 24], o próprio míster... 'joder!'. São como o meu irmão mais novo."

Relação com Amorim: "Dou-me muito bem com ele. Desde o início, nas conversas que tivemos antes de vir. O trato... A confiança que me deu logo foi fundamental. É uma pessoa muito próxima de todos os jogadores. Ambiente no autocarro? Tens os meninos que vão a jogar PS, a ver vídeos no YouTube sobre o Fortnite, e nós, os mais velhos, atrás, a vermos séries. Vejo muitas séries, ainda mais agora, que passamos muito tempo em casa."