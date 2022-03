Adán, o "melhor" entre os postes, uma ideia "errada" e um sonho: "Desejo ver cá o Cristiano"

Guarda-redes espanhol do Sporting, em entrevista à SportTV, recusou que os futebolistas profissionais vivam um 'conto de fadas', elencou Neuer e Oblak como referências/exemplos e admitiu desejar ver o capitão da Seleção Nacional de novo com o leão ao peito. Pensamento sobre a reforma está distante

Ideia que os futebolistas têm uma vida perfeita: "Temos de lidar com isso. É a mensagem que se passa na sociedade e que é injusta. Só é bom aquele que triunfa ou que tem êxito, que tem seguidores no Instagram, que ganha dinheiro... Estamos a passar a mensagem errada. Nem toda a gente consegue ser o melhor que no faz e isso não quer dizer que não esteja no caminho certo. Simplesmente não teve o êxito que outros tiveram. No futebol é assim também."



Melhor guarda-redes: "Gosto muito do guarda-redes do Bayern Munique [Manuel Neuer]. Talvez seja o guarda-redes mais completo que alguma vez vi. Não sei se é o melhor, porque é difícil dizer quem é o melhor. Aquele que talvez faça mais defesas e que eu vi nos treinos é o Oblak [do Atlético Madrid]. Penso que é o mais decisivo entre os postes, penso que é o que faz mais defesas decisivas e é um dos melhores, ou o melhor, no que faz."

Regresso de Ronaldo ao Sporting: "Fisicamente o Ronaldo pode jogar até quando quiser. Eu ou qualquer sportinguista está desejoso para que o Cristiano venha para cá. Claro que é um dos melhores do Mundo e mesmo com a idade que tem penso que seria muito importante para todos. Desejaríamos muito que pudesse estar aqui, mas também sabemos que é muito complicado."

Motivação: "Motiva-me ganhar. Vim para cá com a vontade de jogar na Champions, apesar de já ter alguma experiência não tinha muitos jogos na Champions. Esse era um dos objetivos. Quero lutar e ajudar ao crescimento de uma equipa que lute por títulos. É isso que me mantém vivo, é isso que me faz sonhar. Vou continuar a dar tudo nos treinos porque, apesar de já ter alguma idade, tenho muita vontade de continuar a ganhar títulos pelo Sporting."

Fim de carreira e contrato com o Sporting: "Tenho mais 3 anos de contrato com o Sporting e quero muito cumpri-los, porque me sinto muito bem aqui. Depois veremos. O mais importante é que me sinto bem e não é preciso olhar muito para o final da carreira mas para o rendimento, que creio que até agora tem sido bom. A minha ambição não me permite pensar na reforma."