"Adán? O futebol é mesmo assim. Está farto de fazer aquilo..."

Em declarações à Rádio Renascença, Joaquim Melo, antigo guarda-redes do Sporting, comentou a exibição do guardião espanhol, considerando que o mesmo foi "infeliz", mas que acontece a todos e que "quando os melhores falham, dão mais nas vistas".

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, viveu um pesadelo na quarta-feira, na derrota do emblema leonino em Marselha, 4-1, ficando mal no primeiro golo dos franceses e sendo expulso poucos minutos depois. No final da partida, reconheceu os erros e reconheceu a responsabilidade.

"Todos já passamos por isso, falo por mim. Passei pela baliza de vários clubes e sabemos que o futebol é mesmo assim. Quando os melhores falham, dão mais nas vistas. São aqueles que, à partida, não podem falhar. O que aconteceu neste jogo, já aconteceu a vários guarda-redes a nível mundial. Sabemos o que vale Adán, o que já deu ao Sporting e que ainda vai dar. Se me pergunta se foi infeliz? Foi, teve algum azar também", começou por dizer.

"Está farto de fazer aquilo [no primeiro golo do Marselha] a sair a jogar, é o ADN do Sporting arriscar na primeira fase de construção. Não é um problema de qualidade na saída de bola do Adán. São momentos que acontecem e podem perturbar. Aconteceu a sua expulsão infelizmente para ele, porque com o intervalo e uma conversa, acredito que as coisas acalmassem e o Sporting até poderia voltar ao jogo. A equipa técnica de guarda-redes do Sporting é excelente, o trabalho não deve diferir muito, mas incidir mais sobre a parte mental e psicológica", continuou, considerando de seguida que o guarda-redes não tem o seu lugar no onze em risco.

"Acredito que Adán vai jogar na mesma com o Santa Clara. No jogo com o Marselha em casa será Franco Israel e vai ser preparado e mentalizado para esse jogo, que pode ser muitíssimo importante para definição de primeiro e segundo lugar", concluiu Joaquim Melo.