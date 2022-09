Adán ilibado mas limitado: guarda-redes joga "à Coates"

Nélson Pereira, ex-guardião, salienta a O JOGO que o espanhol não tem culpas nas derrotas, porém que foram notórias as debilidades físicas.

No final de julho, uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito deixou Adán de baixa durante uns dias, mas o espanhol foi capaz de recuperar para estar no início de temporada do Sporting, com um arranque logo em Braga e no Dragão (1.ª e 3.ª jornadas). Nélson Pereira, figura incontornável do Sporting, foi operado seis vezes aos joelhos e assinalou a O JOGO que Rúben Amorim tomou uma decisão arrojada.