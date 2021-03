Adán explica porque é guarda-redes: "Não tinha medo de me atirar para o chão"

O guarda-redes Adán é o protagonista de mais um episódio do podcast do Sporting, "ADN de Leão"

As origens e o futebol: "Nasci a 25 minutos de Madrid, em Mejorada del Campo, um município pequeno, com 25 mil habitantes, mais ou menos. Em casa sempre jogaram, mas não a um grande nível: o meu pai jogou na terceira divisão, o meu irmão mais velho também jogava futsal... Sempre houve adeptos de futebol em minha casa e eu fui atrás."

Família de futebol: "Somos três irmãos: eu sou o do meio, o mais velho tem três anos de diferença... Três homens. Pobre mãe, porque somos quatro homens em casa. Damo-nos muito bem. O meu irmão pequeno também jogou futebol, frequentou a formação do Real Madrid, chegou a júnior... Também é guarda-redes."

Ser jogador: "O facto de eu ter estado na formação do Real Madrid faz com que tivesse a noção, muito cedo, de que podia ser jogador profissional. Tive a sorte de me poder dedicar a isto... Entrei com nove anos ali... Com 14, 15 anos, comecei a ser chamado à seleção de Madrid, a participar nos treinos da seleção de Espanha e a ver que a evolução estava virada para isso. Nunca está claro que vais dedicar-te a isto antes de chegar a um patamar alto, porque pode acontecer algo no caminho. Pode haver uma lesão, um colega que é melhor que tu..."

Futebol ou nada: "Nunca pensei em nada alternativo. Nunca fui grande estudante. Era mau aluno [sorri]. Acabei os estudos básicos."

Ser guarda-redes: "Todos queremos, em crianças, ser avançados. Já contei esta história: num treino de futsal, o treinador testou todos os miúdos na baliza... e eu sai-me bem, não tinha medo de me atirar para o chão, do choque... O treinador disse-me para ficar como guarda-redes. Fui para casa e disse: 'papá, meteram-me à baliza e eu não quero, quero jogar à frente, quero fazer golos'. No dia seguinte, o meu pai falhou com o treinador e disse-lhe isso. O treinador respondeu: 'deixe o seu filho ser guarda-redes que vai chegar longe. Era um grande treinador de futsal e lembro-me sempre dele. Claro que estava muito chateado... A minha mãe dizia: 'mas como é que te atiras assim? Como é que levas boladas assim?' Alguém tinha de o fazer. Até em casa sou guarda-redes: se cai um copo, meto logo a mão [risos]. São muitos anos de trabalho físico, aprender a cair para não te magoares... Mas há momentos em que provocamos choques com o avançado, com os colegas, porque a bola está no ar e tens de ir."

Treinar: "Não podemos treinar sozinhos, precisamos sempre de mais um. Estou sempre a falar com os meus colegas, porque eles pensam sempre que os treinos de guarda-redes são mais relaxados, que não corremos muito. Metem-se muito comigo... Dizem que estamos sozinhos, 'três bolitas nas mãos e nós aqui a correr'. Eu digo: 'então um dia trocamos'. Correr, correm todos, mas cair e levantar... Caímos, levantamos 30, 40, 50 vezes, depende do dia. Também trabalhamos técnica de agarrar a bola, de tirá-la a punhos..."

As bolas e a superstição: "As bolas? Dizemos sempre que a cada ano se torna mais difícil, porque pensam sempre em fazer bolas mais rápidas, com mais movimento quando se chuta, mas ninguém pensa que nos chega de forma cada vez mais complicada. Pensam pouco... Quem faz as luvas pensa. Gosto de uma luva leve, que sintas que levas alguma coisa nas mãos, mas não que deixes de senti-la. Tenho a sorte de ter um patrocinador, que a cada dois, três meses me envia luvas. Mas não tenho luvas da sorte. Tento, aliás, levar luvas novas para cada jogo. Não tenho a superstição de levar as do jogo anterior. Deixo as luvas para o treino da semana seguinte. O único costume que tenho é tocar na barra quando chegar à baliza."