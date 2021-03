Adán recebeu esta quarta-feira na Academia do Sporting, em Alcochete, o prémio de Guarda-redes do Mês da Liga NOS, do mês de fevereiro.

Recorde-se que, com um total de 31,37% dos votos, António Adán foi o guarda-redes mais votado por parte dos treinadores principais da Liga NOS. Em segundo lugar ficou Matheus, do Braga, enquanto Léo Jardim, do Boavista, completou o pódio.