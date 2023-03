Adán estabeleceu novos máximos no Sporting: "Fez defesas quase impossíveis"

Espanhol fez oito defesas, números que não têm paralelo de leão ao peito. Até no capítulo dos reflexos estabeleceu novos máximos. Atleta de 35 anos sofrera uma mialgia, mas pediu para ficar de fora diante do Boavista e recuperar da melhor forma. Rúben Amorim ouve as indicações e aprecia a gestão física que Adán sabe fazer.

Adán foi absolutamente imprescindível na eliminatória contra o Arsenal e um verdadeiro baluarte para levar o Sporting aos quartos de final da Liga Europa. Na primeira mão, em Alvalade, o atleta somara seis defesas, um número que era o seu máximo na Europa pelos leões, e em Londres aumentou o pecúlio para oito.

Esse número absoluto representa o máximo de intervenções do "keeper" madrileno com a camisola do Sporting, de acordo com os dados Wyscout. O seu papel no encontro no Emirates bateu recordes no Sporting e é preciso recuar a 2017, no Bétis, quando foi chamado a intervir oito vezes frente ao Real Madrid, para encontrar números similares. Pelo Sporting, o atleta de 35 anos estabelecera o máximo de sete defesas, no 2-2 na Luz, ante do Benfica, em janeiro, agora batido.