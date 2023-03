Adán em dúvida para visita do Sporting ao Arsenal

Adán no Sporting-Arsenal

Redação com Lusa

Informação dada este sábado por Rúben Amorim, treinador do emblema leonino, na antevisão à receção ao Boavista (domingo, 20h30).

O guarda-redes Antonio Adán não vai defrontar o Boavista, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, e está em dúvida para a visita ao Arsenal, na Liga Europa, revelou este sábado o treinador do Sporting, Rúben Amorim.

"O Hector [Bellerín] continua de fora, não está apto para este jogo. Dizer também que o Adán não está apto, tem uma lesão e não sabemos de está apto para quinta-feira, mas, para este, está completamente de fora", adiantou o técnico dos "leões", em conferência de imprensa, em Alcochete.

O guarda-redes espanhol é, até ao momento, totalista na I Liga 2022/23, apesar de uma lesão contraída durante a pré-época, que o deixou em dúvida para as primeiras jornadas, e só falhou um encontro na Liga dos Campeões, por castigo, um na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal, os dois últimos por opção técnica.

Já o lateral direito Hector Bellerín falhou o encontro da última quinta-feira frente aos ingleses, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e completa com Adán e Daniel Bragança o lote de indisponíveis dos leões.

Quem estará disponível para ambos os encontros é o ganês Fatawu, que foi lançado por Rúben Amorim aos 89 minutos do encontro com o Arsenal para a sua terceira participação nas competições europeias seniores desta época, o que o deixa de fora do encontro da UEFA Youth League, na terça-feira, frente ao Liverpool.

Amorim garantiu que "sabia da regra" e que "a Youth Legue já estava planeada com Fatawu e sem Fatawu", mas frisou que "a formação não está lá para ganhar a Youth League", mas sim para "meter jogadores na equipa principal" e recordou o exemplo de "[Gonçalo] Inácio, o jogador que é e nunca jogou" a competição.

"A formação não está lá para ganhar a Youth League. Está lá para lutar pelos títulos, mas o principal é que a formação já ganhou quando o Fatawu, em vez de jogar a Youth League, jogou com o Arsenal. Para mim isso é muito claro", concluiu.

O Sporting recebe o Boavista no domingo, em encontro da 24.ª jornada da I Liga, com início marcado para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

O encontro com os axadrezados realiza-se a meio dos oitavos de final da Liga Europa, eliminatória na qual o Sporting empatou há três dias, frente ao Arsenal, por 2-2, antes de visitar os londrinos, na próxima quinta-feira, para a segunda mão.