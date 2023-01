Adán elogia equipa técnica do Sporting: "Já estive em muitos grupos de trabalho..."

Guarda-redes deixou largos elogios para o trabalho realizado por Jorge Vital e Tiago Ferreira.

Antonio Adán elogiou esta quinta-feira Jorge Vital e Tiago Ferreira, garantindo que o trabalho dos dois treinadores de guarda-redes do Sporting é "especial".

"Já estive em muitos grupos de trabalho de guarda-redes e devo dizer que o que encontrei aqui é especial. Temos a sorte de trabalhar com dois profissionais como o [Jorge] Vital e o Tiago [Ferreira]. Para nós é um trabalho muito especifico. Subimos mais cedo ao relvado uns 30 ou 40 minutos antes. Fazemos esse trabalho prévio e específico. Depende também do dia, se temos uma sessão de força ou potência", revelou, em declarações à rubrica leonina "Sporting Confidential".

"O ambiente entre nós é muito bom. Até com os miúdos que vêm da formação, que se adaptam muito bem ao trabalho connosco e sentem a possibilidade de trabalharem com a equipa principal. É um prazer contar com todos eles", completou Adán.