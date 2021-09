Adán e o primeiro prémio da época: "Significa que a equipa faz bem as coisas"

Adán, guarda-redes espanhol do Sporting

Guardião espanhol do atual campeão nacional ficou, em agosto, à frente dos colegas de posição Kritciuk (ex-Gil Vicente) e de Odysseas (Benfica)

Vencedor do primeiro prémio de melhor guarda-redes do mês da Liga Bwin 2021/22, algo a que ficou habituado na última edição, o "leão" Adán atribuiu o mérito por nova distinção individual à... qualidade exibicional da equipa em cada jogo.

"Fico contente pelos treinadores voltarem a eleger-me. Terminei a época passada e começo esta a receber este prémio, o significa que a equipa continua a fazer bem as coisas. É fruto do trabalho de todos", afirmou o experiente guardião do Sporting.

Sublinhado o único intuito de destacar-se em prol da formação leonina e não de forma particular, ao referir que o "foco não são os prémios individuais", Adán perspetivou, em jeito de confiança, que outros colegas possam ser distinguidos mensalmente.

"Estou convencido de que se a equipa continuar bem [no campeonato] todos iremos receber estes prémios", referiu o guardião espanhol, que recolheu 27% dos votos e ficou à frente de Kritciuk (ex-Gil Vicente, 17%) e de Odysseas (Benfica, 16%).

Atual número 1 da equipa do Sporting, o espanhol Adán, recorde-se, foi totalista em quatro encontros dos leões na Liga Bwin disputados em agosto, nos quais apenas consentiu dois golos.