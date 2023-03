Adán e o feito do Sporting na Liga Europa: "É um empurrão para todos"

Declarações de Adán após a passagem do Sporting aos quartos de final da Liga Europa.

A passagem: "É uma alegria tremenda, fizemos um grande jogo, sabíamos que íamos sofrer, eles são uma equipa da Premier League, possivelmente a melhor equipa que havia nesta competição. Acho que estivemos bem. A nível pessoal, é como sempre, quando as coisas correm bem, tem que se trabalhar, e quando vão mal também. É o único caminho para conseguir as coisas, levar as coisas com naturalidade e seguir em frente."

Há muitos pontos positivos a tirar desta exibição: "Sim, eu acho que durante os dois jogos fizemos 180 minutos... 200 e muitos minutos muito bons, ao nível ofensivo e defensivo. No jogo em casa tivemos ocasiões suficientes para chegar aqui com mais vantagem, e hoje trabalhámos bem durante o jogo. Apesar de termos sofrido um golo logo no início, a equipa não veio abaixo e conseguiu dar a volta."

Futuro na prova: "É uma grande felicidade para todos os adeptos, o ambiente de todos os que aqui vieram foi incrível. Agora temos de ter paciência, e pensar no próximo jogo que é o mais importante, ainda temos um papel no campeonato. E agora descansar e depois pensar no jogo seguinte."

Feito importante: "Sim claro, obviamente que é emocionante para todos, para a equipa, para o clube continuar na Liga Europa. É um empurrão para todos."