Adán e o clássico Sporting-FC Porto: "No final são três pontos"

Adán antecipa o Sporting-FC Porto, recorda conversa com Rúben Amorim e diz perceber agora porque sempre saíram tantos jogadores de Portugal

Adaptação ao Sporting: "Desde o começo vi que era um grupo jovem, como tinha ouvido falar, e que te faz sentir bem. Os que chegámos fomos logo bem integrados. Tivemos de passar muito tempo juntos pela pré-temporada e devido ao covid-19, e isso fez com que a adaptação fosse mais simples"

Plantel jovem: "O misto entre jovens e mais velhos faz com que o conjunto seja bom. Nós damos experiência e qualidade, e os jovens essa vontade de quem começa e a qualidade que os do Sporting sempre têm. Estamos a fazer um grupo forte para o que vem aí, que é prometedor. Entendo e via de fora que sempre saíam muitos jovens portugueses para outras Ligas e vejo agora, estando aqui, que a qualidade é altíssima. Temos jovens muito bons que estou certo que vão jogar ao mais alto nível."

Concorrência: "Sempre falamos da concorrência. Quanto mais houver, vai ser bom no individual, no coletivo e bom para o clube. Faz com que todos cresçam. Vamos estar todos a lutar por um lugar e fará com que estejam todos em bom nível e que a equipa cresça."

Clássico: "Tanto eu como o grupo preparamos o jogo como todos os anteriores. No final são três pontos. Sim, é certo que para os adeptos o clássico é um jogo mais importante, é um dos jogos grandes da Liga portuguesa, e eu tenho vontade de disputá-lo tal como já vivi outros dérbis e jogos grandes em Espanha. Estamos a preparar o jogo como os dois anteriores. É o caminho que temos de seguir, preparar cada jogo como se fosse uma grande final. Para o adepto tem um valor extra ganhar a um rival direto, percebo isso, mas para nós são mais três pontos desse largo percurso até ao fim da época. Vamos somando de três em três, como nos outros jogos. Mas percebo o que envolve o jogo, é emocionante ir pela rua e que os adeptos te falem deste grande jogo. Mas temos de ter tranquilidade de que são mais três pontos. Vamos encarar o jogo com muita vontade e garra, vamos atrás dos três pontos e desejamos que os adeptos nos possam apoiar em breve."

Sem adeptos: "É difícil, até porque neste clube os adeptos são muito importantes e ajudam-nos nas bancadas. É importantíssimo. Graças a Deus já vamos vendo adeptos em situações pontuais, isso deixa-nos esperançados em ver rapidamente os nossos adeptos no estádio. Oxalá seja rápido porque precisamos deles e tenho vontade de ver o estádio com gente. O futebol é para os adeptos. Sem gente falta-me algo. Este espetáculo está feito para eles, para as pessoas irem ao estádios ver as suas equipas ganhar. Perde-se isso com os estádios vazios e é uma pena."

Ideias de Rúben Amorim: "Com o 'míster' Rúben... falei com ele antes de vir. A sua ideia transmitiu-me muita personalidade, um estilo de jogo que encaixa com a minha ideia. Joguei assim no Bétis. Mostra personalidade com posse de bola, é o ideal para o Sporting que é um clube que tem de carregar o peso do jogo, ter a bola e ir atrás dos três pontos. Depois tanto com o Vital como com o Tiago, estou encantado. Estou mais cansado, pois venho do Atlético de Madrid onde havia muitos jogos e o treino não era tão intenso, mas estou encantado. O Vital tem experiência de muitos anos e com o Tiago complementa-se muito bem. Sou uma pessoa com a bitola de que o trabalho é o mais importante, e poder fazer trabalho específico tantos dias da semana é muito bom. A nossa posição é muito baseada na confiança e poder trabalhar tanto tempo com duas pessoas tão preparadas faz com que chegue aos jogos confiante."



DECLARAÇÕES À SPORTING TV