Adán e a receção ao Midtjylland: "Vejo-me sempre como favorito no Sporting"

Declarações de Antonio Adán, guarda-redes leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Midtjylland, jogo marcado para quinta-feira (20h00) e relativo à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Midtjylland: "É importante esquecer o outro dia [derrota por 1-2 no clássico com o FC Porto]. Obviamente que foi uma derrota difícil, mas quando se joga numa equipa grande como o Sporting, todos os jogos são importantes. Amanhã temos outro, numa competição em que temos ambição e que, apesar dos resultados negativos, sentimos que temos feito coisas boas e jogado bem. Queremos um resultado positivo, que é o que tem faltado".

Tem tido uma época mais irregular do que é habitual. Acha que continua a merecer a titularidade? "Se mereço ou não, isso é o míster que decide. Considero que é verdade, a época está a ser irregular para todos, mas eu sinto-me bem e podemos retirar dois grandes erros meus ao longo da época. Assumo estes erros pontuais com toda a responsabilidade, mas tenho mais de 100 jogos pelo Sporting e não quero mudar a opinião de ninguém, mas sinto que estou a um grande nível e tenho confiança para continuar a jogar no Sporting".

Sporting é favorito na eliminatória? "Não acho correto que seja o único objetivo. Ainda faltam muitos jogos e temos coisas a atingir. Queremos a consistência de resultados que tem faltado e mostrar que conseguimos. Respeitamos o jogo de amanhã e vejo-me sempre como favorito no Sporting. Temos uma grande equipa e confio nos meus colegas e na equipa. Amanhã, como já mostrámos várias vezes no passado, queremos dar uma boa imagem".