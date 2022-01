Adán e a derrota nos Açores: "Vamos analisar os erros, trabalhar para os corrigir e seguir"

Adán, guarda-redes do Sporting

Guardião espanhol e Coates falaram nas redes sociais sobre a derrota contra o Santa Clara, por 3-2

Antonio Adán e Seba Coates falaram para os adeptos do Sporting, nas redes sociais, um dia depois da derrota do campeão nacional nos Açores, diante do Santa Clara, por 3-2.

"Ontem o jogo não correu como queríamos. Vamos analisar os erros, trabalhar para os corrigir e seguir, juntos, o nosso caminho. Venha o próximo jogo!", escreveu o guardião.

Já o uruguaio, disse: "Ainda faltam muitos jogos e não vamos a tirar o foco nem ambição de tentar atingir nossos objetivos! Todos juntos!!"