Adán destacado em Espanha: "cala as críticas" e é "um ícone no Sporting"

Lembrando alguns erros cometidos esta época, o jornal espanhol AS diz que Adán calou as críticas com a enorme exibição que protagonizou frente ao Arsenal, nos oitavos de final da Liga Europa.

Antonio Adán é destaque na edição online do jornal espanhol AS, este domingo. O guarda-redes, "uma das principais figuras do Sporting" e um "jogador que conta com o respeito do futebol português e o apoio dos adeptos", brilhou na quinta-feira, no terreno do Arsenal, e é elogiado no país vizinho.

Lembrando algumas "falhas pontuais" ao longo da época - com Marselha e Midtjylland -, o AS diz que o espanhol, de 35 anos, "demonstrou sempre personalidade para levantar-se" e frente aos gunners fez "uma exibição sublime".

O tempo "deu razão" a Adán, que tem "oferecido um alto rendimento desde que chegou a Lisboa". Foi um "pilar fundamental" no título de campeão, em 2020/21, época em que acabou como guarda-redes com menos golos sofridos, e na temporada passada quase repetiu a proeza (Diogo Costa sofreu 22, Adán 23).

Aquela publicação escreve ainda que o guardião é visto como um "ícone" pelos adeptos leoninos.