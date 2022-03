Adán como o Vinho do Porto: guarda-redes prestes a bater recorde na carreira

Adán, guarda-redes espanhol do Sporting

Aos 34 anos, já vai na época com mais jogos numa primeira liga e vai bater a melhor marca como profissional.

"Está como o vinho do Porto". A expressão adequa-se perfeitamente ao guarda-redes sportiguista Adán, que, aos 34 anos - e com contrato recentemente renovado até aos 37 -, se prepara para bater o seu melhor registo de jogos como profissional.

Já esteve esta época em 38 jogos e, com mais oito jogos no mínimo por disputar (sete jornadas da Liga e a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, contra o FC Porto), certamente vai ultrapassar a marca registada em 2014/15 no Bétis, de 40 jogos, numa temporada em que se sagrou campeão... da segunda divisão espanhola.