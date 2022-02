Adán chega ao pódio e iguala Schmeichel

Guardião espanhol vai tornar-se no terceiro com mais jogos pelo Sporting e esta época deve superar Mészáros, ficando só atrás de Ivkovic

Sábado, nos Barreiros, Adán vai cumprir o jogo 70 com a camisola do Sporting. Ficará então a par de Schmeichel como o terceiro guarda-redes estrangeiro a representar mais vezes os leões e esta época terá a possibilidade de subir ao segundo lugar. À frente do espanhol e do dinamarquês vem Mészáros, com um total de 80 jogos, e até final da temporada, depois do desafio frente ao Marítimo, restarão mais dez jogos da Liga, um da Champions (não é verosímil seguir em prova) e pelo menos dois da Taça de Portugal (três caso os leões cheguem à final), jogos suficientes para passar o húngaro.

Mais longe está o recordista Ivkovic, com um total de 154 partidas, mas que também pode ser superado por Adán no caso deste continuar a ser o dono da baliza verde e branca nos próximos dois anos - recorde-se que o guarda-redes renovou o seu contrato recentemente até 2024.