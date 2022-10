Adán assume erro: "São dias que acontecem, nada corre como queremos"

Guarda-redes espanhol foi à flash da Eleven Sports e falou sobre a derrota com o Marselha, jogo no qual foi expulso.

Adán teve uma noite desastrosa. Além de ter comprometido em dois golos, foi expulso deixando a sua equipa a jogar com dez muito cedo. Apesar do infortúnio, o guarda-redes espanhol deu a cara no fim do desafio, assumindo a sua responsabilidade.

Adán, de resto, foi expulso pela segunda vez na carreira, a primeira numa partida europeia, mas prometeu levantar imediatamente a cabeça. "São dias que acontecem, em que nada corre como queremos, é parte do futebol, há que assumir os erros, a responsabilidade que cada um de nós tem. Amanhã temos que nos levantar outra vez, voltar aos treinos. Depois, há outro jogo", sublinhou, referindo-se depois às incidências da partida. Uma análise curta, mas incisiva. "Com erros destes, sobretudo a expulsão, a equipa tem que fazer mais esforço físico, o jogo torna-se mais complicado para todos os que ficam no campo, as coisas são assim, há que assumir, é parte do futebol", resumiu o guardião leonino, campeão nacional com as cores do Sporting.

A finalizar, lembrou que o jogo nem começou mal para a sua equipa, embora admita que é difícil encontrar explicações para o que sucedeu na tarde de ontem no Vélodrome, onde estavam apenas alguns convidados do Sporting nas bancadas. "O jogo começou bem, como um a zero do Trincão. No entanto, muitas vezes o futebol é assim, não há mais explicações", comentou o titular da baliza leonina.