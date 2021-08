Adán, as "manchas" em Famalicão e um professor de luxo: Casillas

O dono da baliza dos leões e o ex-FC Porto conviveram entre 2008 e 2013 no Real Madrid, onde o primeiro começou a afinar uma técnica reconhecida como a sua grande virtude por quem com ele trabalhou.

Encarnando a forma de um autêntico muro diante da baliza do Sporting, Adán foi decisivo para a conquista de um ponto em Famalicão e só foi batido num lance onde Nuno Mendes, numa infeliz "combinação" com Gonçalo Inácio, marcou na própria baliza.

Durante os 90 minutos, o guarda-redes espanhol igualou o recorde de defesas num só jogo - as mesmas cinco feitas frente ao Braga, na 2.ª jornada da presente edição da Liga Bwin -, sendo que quatro delas foram no cara a cara com avançados rivais.