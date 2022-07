Adán: "As expectativas que tinha quando vim de Madrid foram superadas"

Adán, guarda-redes do Sporting, falou aos jornalistas do início do treino dos leões na manhã deste sábado.

Primeiras impressões: "Estamos no bom caminho, com jogos exigentes. A equipa tem respondido bem, com muitos jovens, muitos jogadores novos. O que importa é estar bem fisicamente. As equipas que vamos defrontar (e já defrontámos) nesta pré-época são todos de grande competência e isso é bom para nós, para nos prepararmos para o que vamos encontrar mais à frente. Estamos a responder bem."

Trincão: "A integração dos novos jogadores no Sporting é sempre boa. Há um grupo muito bom e os jogadores integram-se rápido. O Trincão é um miúdo fantástico e já conhece Portugal e os jogadores. É fácil para ele e para todos os que vêm de fora."

Franco Israel: "Todos lutam por um lugar. O Franco Israel é jovem, cresceu num grande clube como a Juventus e tem qualidade. É bom vir de um clube assim, ter essa mentalidade, porque no Sporting vai ter a responsabilidade de lutar por títulos e lutar pela vitória em todos os jogos."

Objetivos do Sporting: "No futebol não vale a pena pensar sobre daqui a três meses, a nossa mentalidade é preparar todos os treinos e jogos e estar o máximo preparados possível."

Mais mexidas no plantel? "A Direção terá o seu planeamento, nós só temos de trabalhar a pensar que são estes que vão começar o campeonato. Tentamos que todos os que cheguem de fora se integrem rápido."

Balanço do período no Sporting: "As expectativas que tinha quando vim de Madrid foram superadas. Fui campeão no primeiro ano, ficámos em segundo no ano passado, joguei a Liga dos Campeões, que era o que queria. Estava certo de que poderia dar rendimento à equipa e assim foi. Estou muito feliz pela renovação de contrato."