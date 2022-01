Adán antes do Benfica-Sporting: ""Temos boas recordações desta taça"

Adán diz que Sporting está focado em ganhar a final da Taça da Liga, este sábado, diante do Benfica

Adán disse que o Sporting se preparou da melhor forma para enfrentar o Benfica e está em melhores condições do que no ano passado para voltar a vencer a Taça da Liga de futebol.

"Temos boas recordações desta taça. O ano passado ganhámos, mas agora é outro momento. Estamos melhor, crescemos, temos mais experiência, mas a mesma vontade de voltar a ganhar", disse o guardião 'leonino'.

Sobre o Benfica, Adán considerou os "encarnados" uma "super equipa, com grandes jogadores, independentemente do momento que atravessa".

"É uma final e será uma final de 50/50. Do nosso lado há muita vontade de voltar a ganhar", assegurou.

Habitualmente "protegido" pelo capitão Coates, Adán assumiu que não contar com o defesa uruguaio é uma baixa importante para a equipa.

"Coates é importantíssimo para nós, não só pela sua forma de jogar, mas também pela liderança no grupo. Sentimos a sua falta, mas a mensagem que nos deixou é que está connosco e sabe do que somos capazes como equipa", concluiu Adán.

O Sporting defronta o Benfica no sábado, na final da Taça da Liga de futebol, agendada para as 19:45 no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).

Para chegar à final, a equipa de Rúben Amorim eliminou o Santa Clara, na quarta-feira, por 2-1.

Os rivais" não se defrontam na final da Taça da Liga desde a época 2008/09, quando os "encarnados" venceram por 3-2, no Estádio do Algarve, após grandes penalidades.