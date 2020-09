Adán ansioso pelo início do campeonato: "Vamos a isto!"

Adán, reforço do Sporting

Guarda-redes, reforço do Sporting para 2020/21, deixou mensagem de confiança nas redes sociais

Em contagem decrescente para o arranque da I Liga (o Sporting disputa o primeiro jogo dia 19, em Alvalade, diante do Gil Vicente), Adán, reforço para a baliza do Sporting rumo a 2020/21, utilizou as redes socais para deixar uma mensagem de confiança.

"Oito dias para o início do campeonato. Últimos treinos de pré-época... Vamos a isto!", atirou o veterano, de 33 anos, no Instagram, a fazer acompanhar uma fotografia da sessão matinal desta sexta-feira, onde Rúben Amorim puxou pelos jogadores.

Recorde-se que o espanhol desvinculou-se do Atlético de Madrid assinando, depois, por duas temporadas com o Sporting. Ficou com um ano extra de opção.