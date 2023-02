Adán, a derrota no clássico, os reforços e uma garantia: "Estamos no caminho certo"

Declarações de Antonio Adán, guarda-redes leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Midtjylland, jogo marcado para quinta-feira (20h00) e relativo à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Explicação para os resultados negativos da época: "Teria que analisar cada jogo individualmente. Não nos fixamos no último resultado, acho que a equipa esteve bem, gerou ocasiões claras de golo e concedemos poucas ocasiões ao FC Porto. Concedemos dois golos, um deles é um ressalto que deixa o jogador do FC Porto à frente da baliza e o outro foi no fim, uma desatenção defensiva. Falta-nos apenas consistência no ataque e defesa".

Bellerín e Diomandé: "Já conhecia Bellerín desde os tempos de Espanha. Fez uma grande época no Bétis, conquistou um título. Diomandé não conheço tanto, mas surpreendeu-me a forma como ele se envolve na linha defensiva e a qualidade que tem com bola, assim como o seu poderio físico. Vejo-os bem e a equipa tem-los ajudado. Estamos encantados com eles".

Que tipo de conversas tem com os mais novos? "Perde-se muitas mais vezes do que se ganha no futebol, tal como na vida. Há três dias sofremos uma derrota difícil e temos uma nova oportunidade para recuperar. O futebol é feito de momentos e quanto mais tempo estivermos no caminho das vitórias, melhor, inclusive para os mais jovens. Estou certo que estamos no caminho certo".