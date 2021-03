"Acusação a Rúben Amorim? Todos sabemos que temos um desporto-rei manchado tal e qual um dálmata"

Afirmações do porta-voz de comunicação do Sporting no editorial de mais uma edição do Jornal Sporting.

Miguel Braga, porta-voz de comunicação do Sporting, comentou a acusação de fraude a Rúben Amorim, que muita tinta tem feito correr, no editorial de mais uma edição do Jornal Sporting.

"A semana que passou ficou marcada pela notícia de que a Liga (através da sua Comissão de Instrutores) entendeu dar seguimento a uma queixa da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), acusando Rúben Amorim de fraude e falsas declarações e o Sporting CP de fraude na celebração dos contratos", começou por escrever, criticando depois o sucedido.

"Mais uma mancha na reputação internacional do futebol português, já que internamente todos sabemos que temos um desporto-rei manchado tal e qual um dálmata. Um episódio triste, e na minha opinião, revelador de uma inveja e mesquinhez de trazer por casa. Tão mau como a ANTF, apenas os ditos instrutores e o silêncio ensurdecedor dos colegas de profissão. Uma vergonha totalmente evitável", concluiu.

No mesmo editorial, Miguel Braga aproveitou também para exaltas as medalhas conquistadas por Portugal nos Europeus, duas delas por atletas do Sporting, Auriol Dongmo e Patrícia Mamona.

"Portugal assinou no Campeonato Europeu de atletismo em pista coberta 2021 a sua melhor presença de sempre. Na bagagem, três medalhas de ouro, duas conquistadas por atletas do Sporting Clube de Portugal - aproveito também para felicitar Pedro Pichardo pelo resultado", escreveu.